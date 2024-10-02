Свыше 20 тыс. жителей Крыма нуждаются в постоянном уходе соцработников

Более 23 тыс. жителей Республики Крым нуждаются сегодня в постоянном уходе сиделок или соцработников. Об этом сообщает «Крым 24».

По словам главы комитета Государственного Совета Республики Крым по соцполитике Жанны Хуторенко, в регионе недостаток сиделок, чтобы обеспечить должный уход всем пенсионерам, на данный момент спецуход на полуострове получают менее тысячи жителей.

Она уточнила, что в прошлом году данную услугу получали всего 900 жителей Крыма, которую предоставляли чуть более 600 помощников. Сегодня помощников насчитывается уже 650 из-за роста числа людей, нуждающихся в уходе.

Республика Крым в прошлом году начала реализацию проекта «Долголетие», в рамках которой программы люди пожилого возраста, нуждающиеся в постоянном уходе, имеют возможность получать помощь сиделки.

Свыше ста жителей Подмосковья прошли обучение в школах паллиативного пациента.