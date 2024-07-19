Свыше 20 тысяч объектов оформили в Подмосковье по «гаражной амнистии»

Свыше 20,2 тысячи объектов недвижимости зарегистрировали в Подмосковье с начала действия закона о «гаражной амнистии», сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Речь идет о более чем 6,3 тысячи гаражей и 13,8 тысячи участков общей площадью 334 тысячи «квадратов», уточнили в ведомстве.

Так, за первое полугодие в регионе по «гаражной амнистии» оформили 6,4 тысячи объектов недвижимости, это на две тысячи больше, чем годом ранее, рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

«До 1 сентября 2026 года оформить незарегистрированный гараж и землю под ним можно по упрощенной схеме. С начала реализации закона о «гаражной амнистии» мы наблюдаем устойчивую положительную динамику оформления объектов в Московской области», — подчеркнула она.

Воспользоваться «гаражной амнистией» могут владельцы гаражей, а также их наследники или покупатели. Оформленный в собственность объект будет облагаться налогом. Размер ставки на само сооружение составит не более 0,1% кадастровой стоимости, а на участок — не выше 1,5 процента.

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