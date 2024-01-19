Свыше 20 тысяч обращений по вопросам ветеринарии поступило в контакт-центр Минсельхозпрода Подмосковья за год

Более двадцати тысяч обращений, касающихся заболеваний и лечения домашних, диких и безнадзорных животных, поступило в контакт центр министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области в прошлом году, сообщила пресс-служба ведомства.

Основная часть звонков была посвящена консультациям по вопросам приема ветврача, почти пятая часть обращений касалась режима работы ветеринарных служб. Также жители региона спрашивали о вакцинации и чипировании питомцев.

Единый контакт-центр был создан в 2019 году, чтобы оперативно реагировать на обращения жителей по вопросам ветеринарии, напомнил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Контакт-центр работает каждый день с девяти часов утра до девяти часов вечера. Телефон — 8-495-668-01-25.

«Каждый желающий может позвонить и задать специалистам интересующий их вопрос», — подчеркнул министр.

Также можно написать на электронную почту msh_vetkontaktcenter@mosreg.ru.

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