Свыше 200 кубометров листвы вывезли с общественных территорий Люберец за неделю

Свыше двух сотен кубометров опавшей листвы вывезли с общественных территорий Люберец за неделю, сообщил глава городского округа Владимир Волков, его слова приводит пресс-служба администрации муниципалитета.

Уборка общественных территорий и контейнерных площадок проходит ежедневно. В работах задействовано почти шестьдесят специалистов и двадцать девять единиц техники.

Работки ОКБЖКХ убирают мусор, косят газон, очищают урны и подметают дорожки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, как в регионе готовятся к зиме.