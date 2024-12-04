Свыше 200 остановочных павильонов заменено на дорогах Нижегородской области с начала года

На дорогах Нижегородской области в текущем году было заменено свыше 200 остановочных павильонов в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональный Минтранс.

Уточняется, что власти региона разработали и утвердили специальную программу по обустройству остановочных площадок и замене павильонов. Так, были заключены госконтракты на общую сумму 140 млн рублей.

Отмечается, что в целом в Нижегородской области в текущем году устанавливали павильоны двух форматов: «сити», то есть павильон со скругленной формой крыши и отливами для воды в передней и задней частях, и «мега», предназначенный для установки на центральных дорогах с большим пассажиропотоком.

Добавляется, что в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», кроме ремонта асфальтобетонного покрытия, было заменено 40 остановочных павильонов.

Ранее сообщалось, что ремонт остановок провели на девяти региональных дорогах Подмосковья.