Свыше 200 пассажиров не смогли улететь из Новокузнецка в связи с задержками рейсов

В аэропорту Новокузнецка была объявлена задержка выполнения авиарейсов авиакомпаний «Северный ветер» и «РедВингс» в Сочи и Екатеринбург продолжительностью более десяти часов. Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо».

Уточняется, что вылета ожидали свыше 200 пассажиров, из которых 15 несовершеннолетних.

Отмечается, что на данный момент Новокузнецкой транспортной прокуратурой осуществляются надзорные мероприятия по защите прав потребителей авиационных услуг.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке с технической неисправностью сел самолет из Екатеринбурга.