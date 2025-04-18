Свыше 200 тыс. семей с детьми проживают в Крыму

По информации Министерства труда и соцзащиты Республики Крым, в регионе на сегодняшний день насчитывается свыше 200 тыс. семей, в которых воспитываются 411 тыс. детей. Об этом сообщает «Крым 24».

Уточняется, что республика вошла в пятерку субъектов РФ по росту коэффициента рождаемости. По итогам прошлого года и первых двух месяцев текущего года коэффициент рождаемости увеличился более чем на 3%.

Ранее депутат Милонов заявил, что в России нужно изменить соцподдержку многодетных семей.