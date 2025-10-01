Свыше 2,1 тыс. жителей Нижегородской области призовут в ходе осенней кампании

Осенняя призывная кампания в России стартует 1 октября 2025 года. В Нижегородской области на военную службу планируется призвать свыше 2,1 тыс. человек, из которых около 500 — жители областного центра. Завершится призыв, как и по всей стране, 31 декабря. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Военный комиссар региона полковник Сергей Агафонов подчеркнул, что призывников распределят по всем видам и родам войск, включая пограничные войска ФСБ. При этом он дал важное разъяснение: военнослужащие-срочники не будут направляться в зону проведения специальной военной операции или другие горячие точки. Первая отправка новобранцев в войска намечена уже на середину октября.

Особый интерес представляет распределение более тысячи нижегородцев в элитные воинские части. Около 20 человек пополнят Президентский полк ФСО, более ста — легендарные Преображенский и Семеновский полки, а около 200 призывников отправятся в воздушно-десантные войска. Еще более двухсот жителей региона будут служить в Росгвардии, а 15 человек — в научных ротах.

Для обеспечения здоровья молодого пополнения организован комплекс медицинских и санитарно-эпидемиологических мероприятий.

