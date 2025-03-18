Свыше 220 проектов жителей реализуется в Рязанской области

По словам губернатора Рязанской области Павла Малкова, в регионе подвели итоги отбора по программе поддержки местных инициатив, из которых в жизнь воплотят свыше 220 проектов. Об этом сообщает 7info.

Он добавил, что в текущем году на реализацию указанных проектов выделено около 380 млн рублей. Кроме того, поручено дополнительно выделить еще 50 млн рублей с целью не упустить интересные идеи.

По мнению главы региона, множество проектов посвящено благоустройству, установке и восстановлению памятников воинам, павшим в Великой Отечественной войне, и героям СВО.

Ранее сообщалось, что глава Фрязино провел встречу с жителями в формате выездной администрации.