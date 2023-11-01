Свыше 23 тысяч жителей Подмосковья проголосовали за строительство новых тротуаров вдоль дорог

В Подмосковье завершилось голосование по строительству тротуаров вдоль региональных дорог на следующий год.

Участие в нем приняли свыше двадцати трех тысяч человек из более чем сорока округов Московской области, сообщил глава регионального Минтранса Алексей Гержик. Его слова приводит пресс-служба министерства.

Голосование проводилось на портале «Добродел». Лидерами среди округов стали Солнечногорск, Чехов и Егорьевск. Наименьшую активность проявляли жители Лотошино, Сергиева Посада и Жуковского.

На голосование выставили участки, которые были отобраны по результатам рассмотрения обращений жителей Подмосковья и предложений профильных ведомств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.