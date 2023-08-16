Свыше 240 маршрутов «Мострансавто» проходят рядом с точками продаж бахчевых культур

Сейчас в Московской области организовано свыше пятисот мест с продажей бахчевых культур, напомнил зампред регионального правительства Георгий Филимонов. Его слова приводит пресс-служба областного министерства сельского хозяйства и продовольствия. Он отметил, что сезон торговли арбузами и дынями продлится до конца октября.

«Приобрести арбуз или дыню можно не только в сетевых супермаркетах, но и в нестационарных торговых объектах, а также других точках продаж», — рассказал Филимонов.

Так, например, в Ступино купить бахчевые можно в пункте, который расположен на улице Горького. Мимо него проходят в том числе маршруты № 3 «улица Калинина — ТЭЦ» и № 4 «Вокзал — з/д Стеклопластика». В Королеве купить дыни и арбузы можно в точке на проспекте Космонавтов. Для этого можно воспользоваться маршрутами № 2 «станция Подлипки — улица Силикатная» и № 9 «улица Академика Легостаева — Автобаза», выходить нужно на остановке «Проспект Космонавтов, 16а». Полный список «арбузных маршрутов» доступен по ссылке.

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