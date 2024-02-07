Свыше 2,5 миллиона кубометров снега вывезли дорожные службы Подмосковья с начала зимы

С начала зимы дорожные службы Подмосковья вывезли свыше 2,5 миллиона кубометров снега. Это около 107 тысяч грузовых машин, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С декабря в регионе выпало около 220 процентов месячной нормы осадков. Снег в Подмосковье вывозят ежедневно. Это необходимо для поддержания дорожной сети в нормативном состоянии. Также специалисты каждый день чистят и обрабатывают покрытия проезжей части, тротуаров и площадок, подчеркнул министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«Так, с начала зимнего сезона вывезли порядка 700 тысяч кубометров снега с региональной сети и более 1,8 миллиона кубометров — с муниципальных дорог», — сказал глава областного Минтранса.

Наибольший объем работ был проведен в шести округах: Раменском, Одинцово, Балашихе, Мытищах, Люберцах и Сергиевом Посаде, указал министр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что движение транспорта по Южно-Лыткаринской автодороге будет запущено в конце года.