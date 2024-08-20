Свыше 2,5 тысячи многодетных мам из столичного региона досрочно вышли на пенсию

В столичном регионе досрочно вышли на пенсию более 2,5 тысячи многодетных мам, сообщили в отделении Социального фонда РФ по Москве и Московской области.

В ведомстве напомнили, что женщины, которые воспитали пятерых и более детей, могут оформить страховую пенсию в пятьдесят лет, мамы четверых детей — в пятьдесят шесть лет, а троих — в пятьдесят семь.

В стаж включается и время ухода за детьми до полутора лет, напомнил заместитель управляющего Отделением СФР по Москве и Подмосковью Алексей Путин.

Для оформления досрочной пенсии нужно подать соответствующее заявление на портале госуслуг. Также можно обратиться в клиентскую службу отделения Социального фонда или в МФЦ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил многодетным матерям областные и государственные награды.