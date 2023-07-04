Свыше 2,5 тысячи неправильно припаркованных автомобилей эвакуировали в Подмосковье за неделю

Более 2,5 тысячи автомобилей эвакуировали с подмосковных улиц на минувшей неделе. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Машины были припаркованы с нарушениями правил остановки и стоянки. Жителей региона призвали соблюдать правила парковки и не препятствовать проезду автомобилей экстренных служб.

В ведомстве напомнили, что транспортное средство может быть эвакуировано, если припарковано в зоне действия запрещающих знаков, на пешеходном переходе, трамвайных путях, во втором ряду или тоннеле.

Узнать местонахождение эвакуированного автомобиля можно самостоятельно на сайте регионального Центра безопасности дорожного движения.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил сотрудникам Госавтоинспекции областные награды.