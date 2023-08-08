Свыше 2,6 тысячи неправильно припаркованных автомобилей эвакуировали в Подмосковье за неделю

Свыше 2,6 тысячи автомобилей, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки, эвакуировали с улиц Подмосковья на минувшей неделе. Об этом сообщила пресс-служба областного Минтранса.

В ведомстве напомнили, что машина будет перемещена в том числе в случае парковки в зоне действия запрещающих знаков, на пешеходном переходе, остановке общественного транспорта, во втором ряду, на трамвайных путях или в тоннеле.

Водителей призвали не нарушать правила стоянки и парковки, уважительно относиться ко всем участникам дорожного движения и не препятствовать проезду автомобилей экстренных служб.

В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья напомнили, что узнать местонахождение эвакуированного автомобиля можно на сайте регионального Центра безопасности дорожного движения и по телефону 8-800-444-58-34.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что участок трассы М-12 будет сдан досрочно.