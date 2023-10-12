Свыше 260 км дорог отремонтируют в пяти округах Подмосковья до конца сезона в рамках нацпроекта

Наибольший объем ремонта региональных дорог к концу сезона будет выполнен в пяти округах Московской области, сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Как уточнил глава ведомства Алексей Гержик, в общей сложности в Рузе, Одинцово, Истре, Раменском и Егорьевске отремонтируют около семидесяти региональных дорог протяженностью свыше 260 километров.

«Проезд для одного миллиона жителей округов станет гораздо удобнее и комфортнее не только в черте населенных пунктов, но и за их пределами», — подчеркнул министр.

Так, в Рузе на семи региональных дорогах обновят почти шестьдесят километров покрытия, на шести дорогах работы уже завершены. В Одинцово на восемнадцати участках обновят более пятидесяти шести километров покрытия, в Истре до конца года в нормативное состояние приведут девятнадцать дорог — свыше пятидесяти четырех километров.

В Егорьевске работы провели на девяти региональных дорогах протяженностью свыше сорока пяти километров, а в Раменском — на четырнадцати дорогах. Дорожники также укрепят обочины и нанесут разметку. Все работы планируют завершить в октябре.

Ранее губернатор Андрей Воробьев проверил транспортную доступность улицы Туполева в Раменском после реконструкции.