Свыше 27 тысяч услуг получили жители Подмосковья в цифровых МФЦ за неделю

Свыше двадцати семи тысяч услуг было оказано в цифровых зонах МФЦ Подмосковья на минувшей неделе, сообщила пресс-служба областного министерства государственного управления, ИТ и связи.

Так, в предыдущие семь дней жители региона чаще всего заказывали в смарт-центрах выписки из домовой книги и подавали заявления на выдачу социальных карт и предоставление субсидии на оплату ЖКУ.

В настоящее время в цифровых зонах подмосковных МФЦ создано свыше восьмисот рабочих мест, отметили в ведомстве. Речь идет не только об основных офисах, но и о территориальных подразделениях, а также библиотеках.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что участники конкурса «Лидеры России» из Подмосковья изучают возможности внедрения искусственного интеллекта в работу с обращениями граждан.