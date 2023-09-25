Свыше 27 тысяч звонков обработали контакт-центры подмосковных МФЦ за неделю

Более двадцати семи тысяч вызовов обработали операторы горячей линии МФЦ Подмосковья за минувшую неделю.

Как рассказали в пресс-службе областного министерства государственного управления, ИТ и связи, каждый день в контакт-центры поступает порядка четырех тысяч звонков.

Для обращения в контакт-центр МФЦ необходимо набрать номер 122 и после этого выбрать в голосовом меню тройку. Напомним, по данному номеру нужно звонить только с территории Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с начала года жители Московской области обратились в региональные МФЦ почти семь миллионов раз.