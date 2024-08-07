Свыше 30 тонн гуманитарного груза отправили из Рузы в зону СВО

Свыше тридцати тонн гуманитарного помощи собрали в поселке Тучково под Рузой для отправки в зону СВО, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В состав груза вошли в том числе линолеум, укрывной материал, продукты питания, питьевая вода и маскировочные сети. Все это погрузили в три фуры, которые уже выехали в сторону Луганска и Херсона.

Идейным вдохновителем сбора помощи стал предприниматель из поселка Тучково. Его поддержали неравнодушные граждане, бизнесмены, представители администрации городского округа.

Перед отправкой груза жители Рузы записали видеоролики в поддержку бойцов СВО. Также для собравшихся выступил дуэт «Катюша».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркивал, что вопросы семей участников спецоперации нужно решать своевременно.