Свыше 30 тысяч кубометров снега убрали в парках Подмосковья за неделю

Последствия снегопада в подмосковных парках культуры и отдыха на минувшей неделе устраняли 526 человек и 142 единицы техники.

Всего за семь дней было вывезено свыше тридцати тысяч кубометров снега, рассказала министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

В первую очередь снег убирали на центральных аллеях, а затем на второстепенных дорожках и различных площадках, в том числе спортивных.

В министерстве напомнили, что очищенные территории специалисты в обязательном порядке обрабатывают противогололедными материалами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указывал на важность развития парков в регионе.