Свыше 30 тысяч кубометров снега убрали в парках Подмосковья за неделю
Фото: [пресс-служба министерства благоустройства МО]
Последствия снегопада в подмосковных парках культуры и отдыха на минувшей неделе устраняли 526 человек и 142 единицы техники.
Всего за семь дней было вывезено свыше тридцати тысяч кубометров снега, рассказала министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин. Его слова приводит пресс-служба ведомства.
В первую очередь снег убирали на центральных аллеях, а затем на второстепенных дорожках и различных площадках, в том числе спортивных.
В министерстве напомнили, что очищенные территории специалисты в обязательном порядке обрабатывают противогололедными материалами.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указывал на важность развития парков в регионе.