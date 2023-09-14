Свыше 300 нарушений при размещении рекламы устранили в Подмосковье с начала месяца

Коммунальные службы Подмосковья с начала сентября под контролем инспекторов ГУСТ устранили свыше трехсот нарушений при размещении рекламных объявлений.

Больше всего замечаний — тридцать пять — отработано в Балашихе, сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова. Ее слова приводит пресс-служба ГУСТ. В Мытищах и Сергиевом Посаде устранили свыше двадцати нарушений при размещении рекламных листовок, в Химках — семнадцать и в Истре — шестнадцать.

«Напомню, что объявления и прочие листовки должны размещаться на специальных информационных стендах, установленных в регионе», — подчеркнула Аипова.

Несоблюдение требований грозит штрафом в размере от 1,5 тысячи до 30 тысяч рублей, напомнила министр. Она добавила, что за лето под надзором ГУСТ коммунальные предприятия устранили свыше 5,3 тысячи недочетов при размещении рекламных объявлений.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил руководителям муниципалитетов внимательно относиться к обращениям жителей Московской области на «Доброделе».