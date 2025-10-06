Свыше 300 пар в возрасте после 60 лет в Рязанской области заключили брак

В Рязанской области наблюдается заметный рост поздних браков среди старшего поколения. Согласно данным управления ЗАГС региона, за первые три квартала 2025 года было зарегистрировано 313 супружеских пар, где оба партнера достигли 60-летнего возраста, что на 43 союза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает издание 7info.

Статистика выявила гендерную особенность: мужчины проявляют большую активность в создании семей в зрелом возрасте. Из общего числа браков 191 был заключен мужчинами старше 60 лет, тогда как женщины этой возрастной категории вступили в брак в 122 случаях. Возрастные рекорды текущего года установили две разные пары, где невесте и жениху отдельно исполнилось по 87 лет.

Начальник регионального главного управления ЗАГС Елена Сорокина поздравила всех, кто сохраняет молодость души, и выразила особое уважение представителям старшего поколения. Она подчеркнула ценность жизненного опыта и мудрости, которые становятся основой для новых семейных отношений.

Таким образом, социальный феномен поздних браков демонстрирует изменение общественных установок и доказывает, что создание семьи не имеет возрастных ограничений. Рост количества таких союзов свидетельствует о сохранении потребности в эмоциональной близости и партнерских отношениях на всех этапах жизни.

