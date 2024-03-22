Свыше 3,5 тысячи подмосковных ресторанов включили в меню постные блюда

Свыше 3,5 тысячи заведений общественного питания в Подмосковье разработали постное меню. Блюда состоят из овощей, грибов, солений, круп, бобовых, меда, орехов, фруктов и ягод, рассказали в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В период Великого поста нельзя употреблять еду животного происхождения, включая мясо, рыбу, яйца и молочные продукты, напомнил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

«Однако я убежден, что постное меню может быть разнообразным и к тому же изысканным. Наши повара уже разработали и предложили своим гостям закуски, супы, салаты, горячие блюда и даже десерты исключительно из растительных продуктов», — подчеркнул он.

Так, в подмосковных ресторанах можно попробовать в том числе оливье с авокадо, пюре из тыквы, бургер с растительной котлетой, пиццу с постными митболами, фисташковое пирожное с клубникой и земляникой, креп-суп из шпината.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на важность привлечения сотрудников в сферу агропромышленного комплекса.