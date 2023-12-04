Свыше 3,6 тысячи звонков приняла подмосковная Служба помощи при ДТП за неделю

Более 500 обратившихся благодаря консультации работников горячей линии оформили «Европротоколы», сообщила пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Еще свыше 1,2 тысячи человек получили помощь по оформлению дорожно-транспортных происшествий без пострадавших в специализированных центрах помощи. Их в Московской области пятнадцать. Они работают в том числе в Одинцово, Люберцах, Красногорске, Химках, Истре, Солнечногорске, Балашихе, Раменском и Пушкино.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о ключевых транспортных проектах в Подмосковье.