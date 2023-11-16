Свыше 37 тысяч подмосковных школьников совершили турпоездки по соцсертификатам с начала года

Туристические поездки по Подмосковью по социальному сертификату с начала этого года совершили 37,5 тысячи школьников региона, сообщила пресс-служба областного Минкульта. Проект охватывает учащихся с пятого по девятый классы.

Так, самым популярным направлением у детей стала Государственная Третьяковская галерея. В этом году в рамках соцсертификата ее посетили 16,5 тысячи школьников.

Кроме того, учащиеся активно посещали Сергиев Посад. Там для школьников подготовлена программа «История одного города «Телепортация в прошлое», куда входит посещение Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника. Самыми популярными направлениями также стали Истра, Коломна и Чехов.

Согласно результатам опросов, проведенных среди детей, совершивших путешествие по социальному сертификату, девяносто девять процентов из них ответили, что им полностью понравилась поездка.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что этим летом Московскую область с целью туризма посетили почти восемь миллионов человек.