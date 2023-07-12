Свыше 400 автобусов проверили в Подмосковье в рамках первого этапа акции «Ревизорро»

В Московской области завершился первый этап акции «Ревизорро». Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Акция «Мострансавто» стартовала в конце июня. За это время ревизоры проверили чистоту в салонах свыше четырехсот автобусов, на одиннадцати автостанциях и автовокзалах.

«Мы проверили исполнение конкретных требований, влияющих на комфорт и удобство поездок, а также на общее восприятие общественного транспорта Московской области», — рассказали в «Мострансавто».

Специалисты проверили в том числе исправность электронных указателей и аудиоинформаторов, обращали внимание на внешний вид и областное брендирование автобусов, а также наличие в салонах необходимой информации и бейджей у водителей.

Проверки были выборочными. Все выявленные недостатки фиксировали в специальных актах. Отмечается, что часть замечаний филиалы устранили за один день.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал уделять внимание запросам жителей Московской области на новые автобусные остановки.