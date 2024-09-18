Свыше 425 тысяч подмосковных пенсионеров получили компенсацию за обращение с ТКО в этом году

В этом году в Подмосковье компенсацию на оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО получили уже свыше 425 тысяч пенсионеров, сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В ведомстве напомнили, что размер выплаты составляет от тридцати до ста процентов, он зависит от возраста пенсионера.

Всего с начала текущего года в качестве компенсации за услуги по обращению с ТКО пенсионерам выплатили свыше 330 миллионов рублей, отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

«Напомню, что компенсация назначается беззаявительно, но важно полностью оплачивать жилищно-коммунальные услуги», — подчеркнула она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что в регионе работает горячая линия по вопросам вывоза строительных отходов.