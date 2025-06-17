Свыше 50 исторических домов в Нижегородской области могут стать жилыми

Свыше 50 объектов культурного наследия в Нижегородской области могут быть адаптированы под жилье. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу законодательного собрания региона.

Уточняется, что одним из успешных примеров сохранения объектов культурного наследия является гостиница «Россия», преобразованная в жилой комплекс «Георгиевский». Также все необходимые экспертизы для приспособления под жилье прошли Дворец культуры им. В. И. Ленина и дом-коммуна «Дом Чекиста». На данный момент ведется их реконструкция.

Ранее сообщалось, что в России представили уникальный проект, посвященный восстановлению разрушенных дворцов.