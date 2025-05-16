В России представили уникальный проект, посвященный восстановлению разрушенных дворцов

В петербургском Доме журналистов «Аргументы и Факты» представили мультимедийный проект «Наше наследие. Сохраненное и возрожденное», посвященный подвигу реставраторов, восстановивших дворцовые комплексы, разрушенные в годы войны. Проект, реализованный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, приурочен к 80-летию Победы.

Восстанавливая разрушенное, миру показывают гуманизм цивилизации, отметил главный редактор издания Михаил Чкаников. Он напомнил, как Европа принесла не только культуру, но и разрушение. Проект стал важным обозначением подлинной культуры и истории.

Проект охватывает шесть знаковых объектов: Большой Петергофский дворец, Гатчинский, Павловский, Александровский и Екатерининский дворцы, Тверскую художественную галерею. Директор «Царского Села» Ольга Таратынова подчеркивает, что раны войны до сих пор залечивают. По ее словам, важно сохранить память о людях, кто хотел восстановить дворцы и памятники, а также боролся за них в тяжелые времена истории.

«Нет ничего важнее сохранения памяти о людях, которые посвятили себя возрождению Петергофа, в нечеловеческих условиях восстанавливали музей, который фашисты оставили в руинах. И мы стараемся в разных форматах рассказывать об истории Петергофа: это и книги, и научные конференции, и выставки, и весенний праздник фонтанов. В том числе и такой важный проект с "Аргументами и Фактами"», — заявил директор Государственного музея-заповедника «Петергоф» Роман Ковриков.

На сайте aif.ru в доступе уникальные материалы. Это интерактивная карта, 3D-туры, архивные фото и документальный фильм.

Отметили, что проект «АиФ» — не просто рассказ о прошлом, а напоминание о ценности культурного наследия и подвиге тех, кто его сохранил для будущих поколений и определил лицо культуры.

Ранее сообщалось, что в Москве по поручению Путина создадут театр для современной патриотической драмы.