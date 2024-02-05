Свыше 50 тысяч семей в Подмосковье пользуются льготой по транспортному налогу

В Подмосковье многодетным семьям предоставляется ряд льгот, в том числе освобождение от уплаты транспортного налога на один автомобиль мощностью до 250 лошадиных сил, напомнили в пресс-службе Московской областной думы.

Такой мерой поддержки воспользовались уже почти пятьдесят две тысячи многодетных семей, уточнил спикер регионального парламента Игорь Брынцалов. Он указал, что число получателей льготы растет каждый год. Это происходит в том числе благодаря законодательным изменениям. Например, в прошлом году Мособлдума приняла закон об освобождении от уплаты транспортного налога многодетных семей, где есть дети до двадцати трех лет. Ранее учитывались только дети до восемнадцати лет.

Заявить о своем праве на льготу многодетная семья может при обращении в налоговую или МФЦ. Соответствующее заявление можно подать и дистанционно — через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что работающие в Московской области медики могут подать заявки на получение компенсации за аренду жилья.