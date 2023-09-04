Свыше 50 тысяч заявлений на запись в кружки и секции подали жители Подмосковья онлайн за неделю

Жители Подмосковья за неделю подали на региональном портале госуслуг более пятидесяти тысяч заявлений на обучение в организациях дополнительного образования, сообщила пресс-служба областного министерства госуправления, ИТ и связи.

В ведомстве уточнили, что число поданных в кружки и секции заявлений на шестьдесят шесть процентов превышает показатели предыдущих семи дней.

Запись в организации дополнительного образования открыта в Московской области до конца сентября, однако при наличии свободных мест прием возможен в течение всего года. Для записи сразу в несколько кружков и секций понадобится только одно онлайн-заявление. Заполнить электронную таблицу и указать интересующие организации можно на регпортале.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с открытием образовательного кластера на базе Технолицея имени Долгих.

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