Свыше 500 бесхозных зданий выявили в Подмосковье за месяц

За последний месяц в Московской области выявили 749 бесхозных земельных участков и объектов капитального строительства. Об этом сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.

К так называемому самообследованию имущества, которое находится в собственности или пользовании муниципалитетов, в городских округах приступили с мая этого года. Цель данной работы — вовлечь недвижимость в хозяйственный оборот.

По словам главы регионального Минимущества Натальи Адигамовой, в ходе самообследования инспекторы фиксируют те здания и участки, которые простаивают и не приносят социально-экономической пользы.

«За это время из обследуемых 1,2 тысячи земельных участков выявлено 198 неиспользуемых, из 2,3 тысячи объектов капитального строительства — 551», — уточнила министр.

Больше всего объектов было обследовано в Кашире, Подольске и Орехово-Зуевском городском округе, подчеркнула глава Минимущества Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что оформить участки под нестационарные торговые объекты можно будет за три недели.