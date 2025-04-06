Свыше 500 машин скопилось у въезда на Крымский мост
Пробка из 570 машин образовалась у Крымского моста, ожидание более двух часов
Фото: [Медиасток.рф]
Канал, следящий за оперативной обстановкой на Крымском мосту, предупредил о гигантской очереди на переправе в сторону Тамани.
Согласно данным канала, на въезд по Крымскому мосту образовалась огромная пробка из автомобилей разных габаритов. Вся линия встала в сторону Тамани, очередь медленно движется. В среднем продвижения приходится ожидать по два часа. Причины такой задержки неизвестны.
При этом со стороны Керчи пробок не заметили. Там нет очереди перед пунктом досмотра.
Отмечается, что изначально встали в очереди 465 машин, но за последние несколько часов машин стало больше: не меньше 570, отмечает kuban.bfm.
Ранее сообщалось, что в Госдуме ответили поговоркой украинскому военному на угрозы атаковать Крымский мост.