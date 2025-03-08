Леонид Ивлев, депутат Государственной Думы от Крыма, в интервью РИА Новости выразил своё мнение о заявлении командующего военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы о возможной атаке на Крымский мост. Он сравнил это заявление с известной русской поговоркой о курице на гнезде.

В недавнем интервью изданию Guardian Неижпапа сделал заявление, которое можно интерпретировать как угрозу в адрес России. По его словам, в Киеве рассматривают возможность проведения третьей операции по атаке на Крымский мост. Неижпапа также упомянул известную поговорку о том, что «Бог любит троицу».

«Отвечу тоже русской поговоркой: „Курица на гнезде, еще не снеслась, а уже кудахчет“. Не советую агрессивной цыпе с берегов Днепра пытаться делить шкуру неубитого медведя. Как бы не хотела киевская террористическая теляти волка поймать, да бог рога не дал. И не даст», — сказал Ивлев.

Ранее сообщалось, что ВСУ готовят массированный удар по югу России с помощью авиации.

* — несен Росинформмониторингом в перечень террористов и экстремистов