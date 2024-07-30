Свыше 500 тыс. услуг Росреестра было оказано жителям Нижнего Новгорода на базе МФЦ с начала года

Свыше 500 тыс. услуг Росреестра было оказано жителям Нижнего Новгорода на базе МФЦ с января по июнь включительно. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Уточняется, что услуги указанного ведомства входят в десятку наиболее популярных среди посетителей нижегородских отделений МФЦ. За прошедшие полгода в нижегородский Росреестр через МФЦ поступило примерно 74 тыс. заявлений о государственной регистрации прав от физических и юридических лиц.

Отмечается, что самыми частыми обращениями являются заявления на оформление услуги по регистрации права на недвижимое имущество и на предоставление выписки из ЕГРН. Свыше 90% обращений составляют заявления от физических лиц, более 8% — от бизнеса.

Добавляется, что для специалистов МФЦ постоянно проводятся обучающие семинары, помогающие повысить качество приема документов на оказание госуслуг Росреестра. В текущем году проведено семь таких семинаров, которые в общей сложности посетили свыше 1,3 тыс. сотрудников отделений МФЦ.

Ранее сообщалось, что уже около двух тысяч браков заключили в подмосковных МФЦ с начала этого года.