Свыше 500 заявок поступило на детский творческий конкурс Системы-112 Подмосковья
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Свыше пятисот заявок поступило на конкурс «Служба спасения Московской области глазами детей», сообщила пресс-служба Системы-112 Подмосковья.
Конкурс проводится в регионе уже шестой раз подряд. Его основная цель — популяризировать единый номер спасения «112» на территории Подмосковья. С каждым годом число участников только растет.
На конкурс, который проводится по госпрограмме «Безопасность Подмосковья», принимаются рисунки, фотографии, видеоролики, коллажи, плакаты, игры-лабиринты, рисунки-головоломки, а также сборники-альбомы нарисованных историй, выполненные в любой технике.
Узнать более подробную информацию можно по ссылке.
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*Возрастное ограничение 5+