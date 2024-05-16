Свыше 500 заявок поступило на детский творческий конкурс Системы-112 Подмосковья

Конкурс проводится в регионе уже шестой раз подряд. Его основная цель — популяризировать единый номер спасения «112» на территории Подмосковья. С каждым годом число участников только растет.

На конкурс, который проводится по госпрограмме «Безопасность Подмосковья», принимаются рисунки, фотографии, видеоролики, коллажи, плакаты, игры-лабиринты, рисунки-головоломки, а также сборники-альбомы нарисованных историй, выполненные в любой технике.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, когда начнется первая смена в детском лагере «Литвиново».

*Возрастное ограничение 5+