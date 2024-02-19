Свыше 54 тысяч кубометров снега убрали в парках Подмосковья за неделю

Более пятидесяти четырех тысяч кубометров снега вывезли из подмосковных парков за неделю, сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Всего на прошлой неделе к устранению последствий снегопада в парках культуры и отдыха региона привлекали свыше 540 специалистов и 155 единиц техники, уточнил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В первую очередь от снега расчищали центральные аллеи парков, а затем — второстепенные дорожки, а также спортивные и детские площадки.

Все очищенные территории в обязательном порядка обрабатываются противогололедными материалами для безопасного передвижения жителей и гостей региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что к работам по ликвидации последствий сильного снегопада в Подмосковье были привлечены 18 тысяч специалистов и 1,5 тысячи единиц техники.