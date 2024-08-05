Свыше 5,5 тыс. жителей Рязанской области заключили контракты с Минобороны России с начала спецоперации

С начала спецоперации свыше 5,5 тыс. жителей Рязанской области подписали контракты с Министерством обороны РФ, из которых более двух тысяч человек – с начала этого года. Об этом сообщает 7info со ссылкой на администрацию областного центра.

Уточняется, что в регионе наблюдается тенденция к омоложению контрактников. На сегодняшний день большинством кандидатов являются молодые люди в возрасте до 35 лет с образованием не ниже среднего, в большинстве случаев женатые.

Ранее сообщалось, что более 4,5 тыс. жителей Подмосковья заключили контракт с Минобороны России с начала года.