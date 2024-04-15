Свыше 60 МКД поставили на кадастр в Подмосковье в первом квартале года

Шестьдесят два многоквартирных дома (МКД) получили кадастровые номера в первом квартале текущего года, сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Так, только в прошлом месяце благодаря совместной работе областного Минжилполитики и регионального управления Росреестра на кадастр поставили одиннадцать многоквартирных домов почти на 3,8 тысячи квартир.

Речь идет о домах в жилых комплексах «Парк Апрель» в Наро-Фоминске, «Новая Рига» в Красногорске, «Заречье» в Егорьевске, «Центральный» в Щелково и «Южный» в Павловском Посаде. Это позволило обеспечить жильем свыше 3,5 тысячи семей.

Всего в первом квартале этого года постановка многоквартирных домов на кадастровый учет обеспечила жильем более 22,5 тысячи подмосковных семей.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства Детского клинического центра имени Леонида Рошаля в Красногорске.