Свыше 60 подмосковных школ откроют двери в новом учебном году после капремонта

В новом учебном году в Подмосковье свои двери для учеников после капитального ремонта откроют шестьдесят три школы, сообщил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов. Его слова приводит пресс-служба регионального парламента.

«До 1 сентября остается две недели, и как отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, важно в ускоренном режиме отремонтировать все вошедшие в программу (капремонта. — прим. ред.) школы в регионе», — подчеркнул Брынцалов.

На эти цели, указал председатель Мособлдумы, из федерального, регионального и муниципального бюджетов выделено свыше девятнадцати миллиардов рублей. Важной составляющей является то, отметил Брынцалов, что при капремонте все решения по выбору материалов, цвета стен и оформления фасадов принимаются совместно с родителями школьников. Наряду с капремонтом в общеобразовательных учреждениях региона также приводят в порядок прилегающие территории.

Так, с 1 сентября три школы после капитального ремонта откроются в Балашихе. Ход работ в двух из них Игорь Брынцалов проконтролировал в ходе рабочей поездки в округ. Он отметил, что образовательные учреждения имеют высокую степень готовности и соответствуют современным требованиям.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев побывал с рабочим визитом в Дмитрове. Глава региона проверил ход строительства самой большой школы в округе. По его словам, образовательное учреждение будет сдано до конца года.