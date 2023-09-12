Свыше 60 рабочих мест арендовали подмосковные работодатели по квоте для инвалидов

В Подмосковье работодатели могут арендовать по квоте у других организаций рабочие места для инвалидов. Об этом напомнили в пресс-службе Мособлдумы.

Сейчас в регионе организации-работодатели заключили уже шестнадцать договоров на аренду шестидесяти четырех рабочих мест для выполнения квоты по трудоустройству инвалидов, уточнил зампред Комитета Мособлдумы по социальной политики и здравоохранению Владимир Вшивцев.

«На сегодняшний день работодатель обязан заключить трудовой договор с инвалидом, создать необходимые условия, а если нет такой возможности — он может заключить соглашение на аренду, и тогда эти обязательства на себя возьмет другая организация», — напомнил парламентарий.

Так, например, одно из учреждений, предоставляющих рабочие места, — Центр социальной поддержки и защиты инвалидов «Преодоление». В этом году компания заключила контракт с «Мособлэнерго» на предоставление трех квотируемых рабочих мест.

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