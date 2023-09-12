Свыше 60 тысяч заявок поступило на конкурс «Это у нас семейное» за неделю

Российские семьи из всех регионов страны и двадцати пяти зарубежных государств за неделю подали свыше шестидесяти тысяч заявок для участия в конкурсе «Это у нас семейное», сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на пресс-конференции во вторник.

«Там и страны СНГ, и США, и Германия, Франция, Италия, Швеция. Уже двадцать пять стран, из которых россияне подали заявки на участие в этом конкурсе», — уточнил Кириенко.

Конкурс «Это у нас семейное» платформы «Россия — страна возможностей» состоит из нескольких этапов. Как отметил Кириенко, главная цель мероприятия — это не материальные призы, а уникальная возможность достигать результатов всей семьей и проводить время вместе. Он уточнил, в полуфинал попадут 1,5 тысячи семей, а в финал — 300. Они получат уникальное большое семейное путешествие. Еще тридцати семьям вручат сертификаты на пять миллионов рублей на улучшение жилищных условий.

О запуске нового проекта платформы «Россия — страна возможностей» президент России Владимир Путин объявил в День знаний во время открытого урока «Разговор о важном». По словам главы государства, семейное соревнование внесет вклад в развитие традиционных ценностей.

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