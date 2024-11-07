Свыше 600 единиц спецтехники станут бороться со снежной стихией на дорогах в Рязанской области

На дорогах Рязанской области задействовали свыше 600 единиц техники, которая станет вести борьбу со снегом. Об этом сообщает 7info со ссылкой на главу региона Павла Малкова.

Уточняется, что из 600 единиц спецтехники около 240 – это комбинированные дорожные машины. Для устранения накатов на дорогах подготовили также противогололедные материалы.

Отмечается, что губернатор Рязанской области поручил прежде всего уделить внимание школьным маршрутам и тротуарам и быть готовым к предстоящим изменениям погодных условий.

Ранее сообщалось, что Подмосковье перешло на зимнее содержание дорог.