Свыше 600 подмосковных школьников посетили фестиваль профессий «Путь навыков»

Губернский колледж стал участником фестиваля профессий «Путь навыков», который прошел в Чехове. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства образования.

Участие в мероприятии, в рамках которого образовательные организации знакомят школьников с актуальными специальностями и осуществляют подбор потенциальных кадров, приняли шестьсот учащихся восьмых и девятых классов.

Так, студенты Губернского колледжа провели для школьников мастер-классы по различным специальностям: «Технология индустрии красоты», «Кинология», «Дизайн», «Изобразительное искусство и черчение», «Поварское и кондитерское дело», «Дошкольное образование» и «Сварщик».

Старшекурсники подробно рассказали школьникам об учебном процессе, а преподаватели провели профориентационные консультации. Многие участники фестиваля заявили, что после окончания девятого класса хотели бы поступить в Губернский колледж.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев во время рабочей поездки в Пекин посетил университет и школу Цинхуа.