Свыше 63 тыс. жителей Нижнего Новгорода получили налоговый вычет на лечение

Уточняется, что в целом по данному направлению было возвращено свыше трех миллиардов рублей. В регионе среди всех социальных налоговых вычетов вычет на лечение является наиболее востребованным среди налогоплательщиков Нижегородской области.

Отмечается, что также наиболее популярным является имущественный вычет за суммы, которые потрачены на покупку жилья в России. Так, по данным ФНС, в Нижегородской области в этом году примерно 82 тыс. жителей заявили о таком вычете на общую сумму более 43 млрд рублей.

Ранее депутат Ярослав Нилов предложил вернуть пенсионерам часть подоходного налога и платить 13-ю пенсию.