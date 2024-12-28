Свыше 70 многоквартирных домов остались без отопления в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону 77 многоквартирных домов остались без отопления из-за дефекта на теплотрассе, расположенной на ул. Ларина, 43/5. Об этом сообщил и.о. министра ЖКХ Ростовской области Сергей Орлов в своем телеграм-канале.

Ограничение теплоснабжения затронуло дома в районах ул. Ларина, ул. Погодина, ул. Нансена, ул. Нариманова, пер. Оренбургский и ул. Башкирская. Орлов добавил, что восстановительные работы осуществляет АО «Теплокоммунэнерго».

Ранее сообщалось, что в трех районах Самары коммунальная авария привела к тому, что порядка 900 многоэтажных домов остались без отопления.