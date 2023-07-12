Свыше 70 тысяч медицинских справок оформили жители Подмосковья онлайн в этом году

Жители Московской области с начала этого года оформили онлайн свыше семидесяти тысяч медицинских справок. Об этом сообщила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова. Ее слова приводит пресс-служба областного Минздрава.

«Цифровизация здравоохранения — одна из основных наших задач. Теперь для оформления справок жителям не нужно приходить в поликлинику, так как необходимый документ можно получить в несколько кликов», — напомнила Стригункова.

Заявку на получение медсправки можно заполнить и отправить на региональном портале госуслуг. Для этого необходимо перейти в раздел «Справки» в электронной регистратуре. Документ появится в личном кабинете пациента.

Как напомнили в министерстве здравоохранения Московской области, в рамках проекта «Онлайн-поликлиника» жители региона могут получить онлайн пять видов медицинских справок: об отсутствии контактов с инфекционными больными; справки для получения путевки на санаторно-курортное лечение и для детского лагеря: справку 086/у, необходимую абитуриентам, а также сертификат о прививках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что с начала этого года в больницах региона появилось тридцать восемь единиц тяжелого медицинского оборудования.