Свыше 73 тысяч электронных справок получили жители Подмосковья в этом году

У жителей Подмосковья есть возможность получать справки центра занятости населения и о мерах социальной поддержки в двух форматах: электронные и бумажные, напомнили в пресс-службе министерства социального развития региона.

Так, с начала этого года жители Московской области получили свыше семидесяти трех тысяч электронных справок и тринадцать тысяч бумажных, уточнила глава Минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева.

«Наиболее популярный способ получения справок — онлайн. Цифровая справка юридически равна бумажной, а получить ее гораздо <…> проще», — отметила министр.

В ведомстве добавили, что электронные справки позволяют экономить время. Оформить такой документ можно на региональном портале госуслуг, без посещения учреждений.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов внимательно относиться к обращениям жителей на портале «Добродел».