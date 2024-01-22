Свыше 750 детей-сирот в Подмосковье обеспечат жильем в этом году

В текущем году в Подмосковье планируют обеспечить жильем 760 детей-сирот. На эти цели выделено 3,4 миллиарда рублей, рассказал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов. Его слова приводит пресс-служба регионального парламента.

Спикер Мособлдумы напомнил, что у детей-сирот в Подмосковье есть выбор — получить жилье или сертификат на него.

«Благодаря сертификату можно выбрать квартиру согласно своим предпочтениям как по планировке, так и по местоположению, например, рядом с учебой или родственниками», — подчеркнул Брынцалов.

Он отметил, что Подмосковье является лидером среди российских регионов по обеспечению детей-сирот жильем. Кроме того, Московская область стала первым субъектом, где получить сертификаты на жилье можно с восемнадцати лет, а не с двадцати трех.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье решили проблемы всех обманутых дольщиков.