Свыше 80 муниципальных дорог капитально отремонтируют в Подмосковье в этом сезоне
Фото: [пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
Восемьдесят четыре муниципальные дороги приведут в порядок в Подмосковье в рамках сезонного ремонта, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Специалисты в том числе расширят проезжую часть, заменят грунтовое покрытие на асфальтовое, восстановят обочины, уточнили в ведомстве.
Работы пройдут в двадцати округах и завершатся к сентябрю, всего будет отремонтировано около пятидесяти километров дорог, рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
«Сейчас работы продолжаются на двадцати четырех участках в Красногорске, Егорьевске, Чехове и Зарайске, Щелково и Шаховской», — подчеркнул глава областного Минтранса.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в текущем году в регионе благоустроят около ста объектов.